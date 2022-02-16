Виктор Майгуров: «Шашилов продолжает работу. Решение на следующий сезон будет принято в апреле»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что тренер Михаил Шашилов продолжит работу с женской сборной.

После эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российская команда взяла серебро, Шашилов отказался от комментариев, заявив, что уже прекратил работу.

«У Шашилова контракт до 31 мая, он продолжает работу с командой. Решение по тренеру на следующий сезон будет принято в апреле», – сказал Майгуров.

В сегодняшней гонке за Россию выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

🥈 Серебро в биатлонной эстафете! Бьемся за медали в финалах лыжных спринтов, Россия в 1/2 финала хоккея. Пекин-2022 – Live