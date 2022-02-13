Виктор Майгуров: «На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой медаль. в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

«Я искренне рад за ! Хочу поздравить всех болельщиков сборной России. Это не только награда Эдика, это медаль всего российского биатлона, Башкортостана, первая личная олимпийская медаль Юрия Михайловича Каминского и , которые работали с ним последние годы. Я поздравляю всех!

Огромное спасибо нашему сервису, который на протяжении всех гонок в Пекине отлично справляется с непростыми, иногда просто сложнейшими погодными условиями. В этом плане мы точно одни из лучших на Олимпиаде. Большое спасибо всем врачам, массажистам.

Спасибо всем, кто помогал СБР в подготовке команды – Министерству спорта, Центру спортивной подготовки сборных команд, Олимпийскому комитету России, который поддерживает нас по всем нашим проектам.

Сегодня мы радуемся этой бронзе, но впереди еще четыре гонки, в которых мы тоже рассчитываем на успех. Как я неоднократно говорил перед Олимпиадой, наша сборная будет бороться за медали в каждой гонке и своими выступлениями команда меня поддерживает», – сказал Майгуров.

Также глава СБР поддержал женскую сборную России.

«Я хотел бы поддержать нашу женскую команду и лично Михаила Викторовича Шашилова. Критика должна быть конструктивной, а не огульной, и главное – она должна быть к месту.

На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова». То, какой ценой дается спортсменам выступление на Играх, мы видели сегодня на примере норвежки .

Повторюсь, у нас есть впереди еще гонки. Уверен, что ни женская, ни мужская команды еще не сказали в Пекине своего последнего слова», – цитирует Майгурова пресс-служба .