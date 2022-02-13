Виктор Майгуров: «На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой медаль. в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
«Я искренне рад за Эдуарда Латыпова! Хочу поздравить всех болельщиков сборной России. Это не только награда Эдика, это медаль всего российского биатлона, Башкортостана, первая личная олимпийская медаль Юрия Михайловича Каминского и Максима Максимова, которые работали с ним последние годы. Я поздравляю всех!
Огромное спасибо нашему сервису, который на протяжении всех гонок в Пекине отлично справляется с непростыми, иногда просто сложнейшими погодными условиями. В этом плане мы точно одни из лучших на Олимпиаде. Большое спасибо всем врачам, массажистам.
Спасибо всем, кто помогал СБР в подготовке команды – Министерству спорта, Центру спортивной подготовки сборных команд, Олимпийскому комитету России, который поддерживает нас по всем нашим проектам.
Сегодня мы радуемся этой бронзе, но впереди еще четыре гонки, в которых мы тоже рассчитываем на успех. Как я неоднократно говорил перед Олимпиадой, наша сборная будет бороться за медали в каждой гонке и своими выступлениями команда меня поддерживает», – сказал Майгуров.
Также глава СБР поддержал женскую сборную России.
«Я хотел бы поддержать нашу женскую команду и лично Михаила Викторовича Шашилова. Критика должна быть конструктивной, а не огульной, и главное – она должна быть к месту.
На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова». То, какой ценой дается спортсменам выступление на Играх, мы видели сегодня на примере норвежки Ингрид Тандревольд.
Повторюсь, у нас есть впереди еще гонки. Уверен, что ни женская, ни мужская команды еще не сказали в Пекине своего последнего слова», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.