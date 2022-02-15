Дмитрий Губерниев: «Если мы завтра слабо выступим в эстафете, Шашилов должен уйти из спорта первым же самолетом. Считайте это давлением на тренеров»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от женской биатлонной эстафеты, которая пройдет завтра на Олимпиаде в Пекине.

Гонку пробегут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

– Если завтра мы слабо выступим в эстафете, то Михаил Шашилов должен закончить работу со сборной. Считайте это давлением на тренеров. Теперь как в том фильме: «За себя и за Сашку!»

Посмотрим, что покажут девчонки. Мне кажется, что не поставить Буртасову – это странно. Но как бы там ни было, в эстафету попадают четверо, в заявке – больше. Девочкам удачи.

–Вас не удивляет расстановка по этапам? Казакевич никогда не бегала на первом этапе.

– Шашилов рискует, это понятно. Поставил своих спортсменок, которых он хорошо знает. Посмотрим. Еще раз повторяю, если мы завтра слабо выступим в эстафете, Михаил Шашилов должен уйти из спорта первым же самолетом, – заявил Губерниев.