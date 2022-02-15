Олимпиада-2022. Биатлон. Эстафета. Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина выступят за Россию

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16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женской биатлонной эстафете. За сборную России выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Эстафета

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Россия 1»

Старт-лист

1. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина)

3. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн)

6. Беларусь (Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола)

7. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо)

Дата проведения
16 февраля, 10.45
Онлайн гонки

XXIV зимняя Олимпиада. Пекин, Китай. Эстафета

Россия (№2): Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

Франция (№1): Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон.

Швеция (№3): Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг.

Норвегия (№4): Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн.

Германия (№5): Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн.

Беларусь (№6): Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола.

Украина (№9): Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк (Пидгрушная).

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