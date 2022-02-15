Антон Шипулин: «Латыпов доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал итоги мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с еще одной медалью.

Как Латыпова не ставить на последний этап? Он все-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы.

До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать», – сказал Шипулин.

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки