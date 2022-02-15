Результаты мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022: Россия заняла третье место

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:19.50,2 (1+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) – 27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) – 45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) – 1.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) – 1.49,4 (1+13)