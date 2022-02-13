Олимпиада-2022. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, у Латыпова – лучшее время пасьюта

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшее время лыжного хода в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, россиянин Эдуард Латыпов уступил 17 секунд.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.10,1
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 17,6
3. Филипп Наврат (Германия) – 32,5
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,6
5. Лукас Хофер (Италия) – 50,1
6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 51,2
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 52,5
8. Фабьен Клод (Франция) – 53,7
9. Антон Смольский (Беларусь) – 54,8
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55,1...
17. Даниил Серохвостов (Россия)
18. Александр Логинов (Россия)...
21. Максим Цветков (Россия)
Чистое время пасьюта
1. Эдуард Латыпов (Россия) – 38.28,8
2. Лукас Хофер (Италия) – 10,8
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,3
5. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.14,5
6. Симон Дестье (Франция) – 1.40,9...
19. Александр Логинов (Россия) – 3.00,3...
30. Максим Цветков (Россия) – 3.46,4...
40. Даниил Серохвостов (Россия) – 4.28,0
Скорострельность
1. Скотт Гоу (Канада) – 1.45,1 (4)
2. Адам Раннелс (Канада) – 1.46,3 (5)
3. Антон Дудченко (Украина) – 2.05,0 (3)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.05,2 (6)
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 2.06,3 (4)
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 2.07,8 (1)...
13. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.17,3 (1)
14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.17,7 (0)...
18. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.22,5 (1)...
20. Александр Логинов (Россия) – 2.22,9 (5)...
37. Даниил Серохвостов (Россия) – 2.33,5 (8)...
50. Максим Цветков (Россия) – 2.48,2 (6)