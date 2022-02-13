Олимпиада-2022. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, у Латыпова – лучшее время пасьюта

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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшее время лыжного хода в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, россиянин Эдуард Латыпов уступил 17 секунд.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.10,1

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 17,6

3. Филипп Наврат (Германия) – 32,5

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,6

5. Лукас Хофер (Италия) – 50,1

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 51,2

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 52,5

8. Фабьен Клод (Франция) – 53,7

9. Антон Смольский (Беларусь) – 54,8

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55,1...

17. Даниил Серохвостов (Россия)

18. Александр Логинов (Россия)...

21. Максим Цветков (Россия)

Чистое время пасьюта

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 38.28,8

2. Лукас Хофер (Италия) – 10,8

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,3

5. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.14,5

6. Симон Дестье (Франция) – 1.40,9...

19. Александр Логинов (Россия) – 3.00,3...

30. Максим Цветков (Россия) – 3.46,4...

40. Даниил Серохвостов (Россия) – 4.28,0

Скорострельность

1. Скотт Гоу (Канада) – 1.45,1 (4)

2. Адам Раннелс (Канада) – 1.46,3 (5)

3. Антон Дудченко (Украина) – 2.05,0 (3)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.05,2 (6)

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 2.06,3 (4)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 2.07,8 (1)...

13. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.17,3 (1)

14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.17,7 (0)...

18. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.22,5 (1)...

20. Александр Логинов (Россия) – 2.22,9 (5)...

37. Даниил Серохвостов (Россия) – 2.33,5 (8)...

50. Максим Цветков (Россия) – 2.48,2 (6)

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