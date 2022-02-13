Валерий Польховский: «Латыпов смог собраться, проявил характер и завоевал бронзу в непростых условиях. Поздравляю»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результаты мужской гонки преследования на Олимпиаде-2022.

завоевал бронзовую медаль.

«Конечно, в стартовом протоколе был намного ближе, мог претендовать на медаль, учитывая его два четвертых места ранее. Но сегодня не сложилось у него, будем надеяться, что в дальнейшем он постарается себя реализовать.

Эдуард за все переживания и страдания, которые он перенес во время заболевания коронавирусом, получил такую награду, заслуга его в том, что он смог собраться, проявил характер и завоевал бронзовую медаль в непростых погодных условиях. Я его поздравляю.

Насколько верится, что у женщин будут медали? Эти соревнования отличаются от преследования, это борьба нервов прежде всего. Я думаю, что девчонки как в эстафетной гонке, так и в масс-старте могут бороться за медали. Будем надеяться», – сказал Польховский.

Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!