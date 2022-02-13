Анатолий Хованцев: «Для Латыпова бронза – максимум, он должен быть рад ей, как золоту. Эдик проиграл лучшим, это не стыдно»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал бронзу в гонке преследования на в Пекине.

«Это была невероятная гонка в тяжелейших условиях! Конечно, всегда хочется большего – золотых медалей. Латыпов сегодня сделал все, что мог, отстрелял почти идеально. Для него бронза – максимум, он должен быть рад ей, как золоту. Эдик проиграл лучшим, это не стыдно.

Большую роль сегодня сыграл ветер. С ним было очень сложно бороться всем. Наверно, уйти с нулем ошибок на стрельбе было невозможно. 1 промах – супер! Поздравляю всю команду и самого Эдуарда с долгожданным успехом. Это результат проделанной работы.

А вот разочаровал. Я ожидал, что он отстреляется гораздо лучше», – сказал Хованцев.