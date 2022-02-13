Дмитрий Васильев: «Латыпов в тяжелейших погодных условиях промахнулся всего один раз. Аплодирую, великолепный результат»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде-2022.
«От гонки двоякое ощущение. С одной стороны, у Максима что-то произошло со стрельбой лежа, но с другой, Эдик Латыпов в тяжелейших погодных условиях промахнулся всего один раз, молодец, я ему просто аплодирую.
Великолепный результат, быть на олимпийском пьедестале – это дорогого стоит, здорово», – сказал Васильев.
«Мужчины должны были выиграть медаль, они потенциально очень сильные. Но мы всегда хотим большего.
Немного не хватало Максиму Цветкову, но, несмотря ни на что, ребята хорошо себя проявили. Думаю, в оставшихся гонках у них обязательно еще будут медали», – приводит слова Васильева ТАСС.
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