Дмитрий Васильев: «Латыпов в тяжелейших погодных условиях промахнулся всего один раз. Аплодирую, великолепный результат»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

«От гонки двоякое ощущение. С одной стороны, у Максима что-то произошло со стрельбой лежа, но с другой, Эдик Латыпов в тяжелейших погодных условиях промахнулся всего один раз, молодец, я ему просто аплодирую.

Великолепный результат, быть на олимпийском пьедестале – это дорогого стоит, здорово», – сказал Васильев.

«Мужчины должны были выиграть медаль, они потенциально очень сильные. Но мы всегда хотим большего.

Немного не хватало , но, несмотря ни на что, ребята хорошо себя проявили. Думаю, в оставшихся гонках у них обязательно еще будут медали», – приводит слова Васильева ТАСС.

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