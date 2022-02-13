Эдуард Латыпов: «Благодарен Богу за то, что он мне дал силы сегодня, своей семье, родным и близким, нашей стране»

Российский биатлонист прокомментировал свою бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Чувствую благодарность Богу за то, что он мне дал силы сегодня, своей семье, всем родным и близким, нашей стране.

Спасибо, вы самые лучшие болельщики. Надеюсь, я вас порадовал.

Сложная погода. Слава Богу, я справился со стрельбой. Сложная гонка, скольжение очень плохое. Я рад. Спасибо!» – сказал Латыпов в эфире телеканала «Россия 1».

Латыпов – герой биатлона из деревни. Ему грозил дисквал за мельдоний – не было денег, и Эдик хотел продать корову