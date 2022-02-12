Светлана Ишмуратова: «Цветков заслужил сегодня медаль, но, к сожалению, муха удачи не садится ему на голову. Надо брать свое в пасьюте»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о выступлении российского биатлониста на Играх в Пекине.

Цветков занял 4-е место в двух личных гонках.

«Обидно за Максима. Два четвертых места – это перебор, конечно. Это настолько обидно! Вроде и рядом, но не по месту. Бег вокруг пьедестала, как говорится. Тем не менее тут очень хорошая позиция для пасьюта. Считаю, что там надо расставлять точки над i и брать свое.

Надо отметить, что прекрасную скорость в спринте продемонстрировал . Саша Логинов что-то никак не может войти в свою колею. Поэтому и стрельба, наверное, не ладится. И не свой ход он показывал. Хочется, чтобы Саша как-то встрепенулся.

Цветков опять же заслужил сегодня медаль. Посмотрите, как он бился, сражался. Посмотрите на его поведение на рубеже – все четко, в ритме. Но к сожалению, муха удачи не садится ему на голову. Вроде рядом, но никак. Такое бывает в спорте. То есть все равны по возможностям, все демонстрируют результат, но выигрывает тот, кому больше повезет. Если эта муха удачи садится на тебя, то тебе везет.

Просто порой так детям в качестве образного примера привожу муху удачи, когда объясняю, почему не везет, ха-ха. Будем надеяться, что в следующих гонках нам больше повезет. Надо нам вместе мысленно послать нашу муху удачи в Китай. Должно уже нам повезти», – сказала Ишмуратова.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали