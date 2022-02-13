Фийон-Майе выиграл второе олимпийское золото в карьере, у Латыпова – первая личная медаль

Сегодня французский биатлонист выиграл гонку преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Для спортсмена это золото стало вторым в карьере на Олимпийских играх. До этого он взял серебро в смешанной эстафете и победил в индивидуальной гонке.

Норвежец Тарьей Бо завоевал серебро – для него это вторая личная олимпийская награда после бронзы спринта и пятая всего (2-2-1)

Россиянин Эдуард Латыпов финишировал третьим. У него это первая личная медаль в карьере. До этого он взял бронзу в смешанной эстафете.