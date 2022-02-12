Зайцева о Цветкове: «Четвертые места – хороший результат. Пусть борется до конца, впереди еще эстафета»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о выступлении российского биатлониста на Играх в Пекине.

Цветков занял 4-е место в двух личных гонках.

«Главное, чтобы Максим не расстраивался. Я вспоминаю себя в такой же ситуации. У меня на чемпионате мира были четвертые места, и это было очень обидно. У меня их было три или четыре! Так что я это себе прекрасно представляю. Аня Булыгина у нас четвертое место на Олимпиаде в Ванкувере занимала. Психологически, конечно, это очень тяжело.

Я желаю Максиму собраться, не опускать руки. Просто надо все отпустить. Хочется его поддержать в этот непростой момент. Пусть он отключится и работает так же хорошо. Это неплохое выступление. Тем более его путь в команду был очень тяжелым.

Четвертые места – хороший результат. Так что пусть борется до конца. Впереди эстафета еще. Дай бог, чтобы все было хорошо. Но пусть борется, пусть не сдается», – сказала Зайцева.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали