Владимир Драчев: «Цветков сделал все, что он мог на сегодняшний день»

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги мужского спринта на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал норвежец , вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, третьим – еще один норвежец . Россиянин занял четвертое место.

«Борьба, конечно, была прекрасная, мне понравилось, что в целом, готовность нашей команды хорошая.

Максим Цветков сделал все, что он мог на сегодняшний день. Единственный, кто в десятке отстрелял на ноль. Остальные наши ребята не справились со стрельбой, многовато промахов для борьбы за призовые места.

А лидеры — Йоханнес и Тарьей Бо, — заслуженно заняли подиум.

В биатлоне всегда есть шансы, это такой вид спорта, где на одном рубеже много потерять, даже если ты идешь с большим отрывом. Пока спортсмен не отстрелялся и не ушел с рубежа, никто не говорит о достижениях и победах, тем более, когда такая жесткая конкуренция.

Конечно, у России еще есть шансы — медали разыгрываются в эстафетах, в пасьюте, в масс-стартах. И в целом, команда функционально готова хорошо», — сказал Драчев