Анна Богалий: «Цветков великолепно готов в стрелковом плане. Если в гонке преследования работать так, как он работал эти две гонки, все должно получиться»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о выступлении российского биатлониста Максима Цветкова на Играх в Пекине.

Сегодня Цветков занял 4-е место в спринте, ранее он был 4-м в индивидуальной гонке.

– Обидно очень, Максиму чуть-чуть не хватило до медали. Он все правильно сделал, когда был не готов и немного отложил выстрел лежа. Подготовился и сделал точный выстрел. Такие небольшие задержки при выстрелах – это, наверное, следствие индивидуальной гонки. Где-то Максим перестраховывался, и это правильно, ведь в итоге чистая стрельба в протоколе. Максим великолепно готов в стрелковом плане.

Слов не подобрать, как обидно остаться без медали на расстоянии меньше двух секунд. Я поддерживаю Макса, вся страна болела и болеет за него, вся страна с ним. Если в гонке преследования работать так, как он работал эти две гонки здесь, у него все должно получиться. Будем держать кулачки за Цветкова.

Спринт – дисциплина, которая не всегда удается тем, кто здорово стреляет, потому что гонка короткая. А когда пойдут контактные гонки и четыре рубежа, там будут и нервы, и стрелковая выносливость на рубеже, это уже другая история. Я желаю Максу сохранить эту собранность, он должен взять свое в пасьюте. Макс, держись! Желаю тебе добежать до своей медали, она рядом.

– Четыре промаха для нашего лидера Александра Логинова многовато, согласны?

– Конечно, не ожидала такого результата. Кроме Максима, остальные наши ребята работали сегодня гораздо ниже своих возможностей в спринте. Один промах еще как-то допустим, но два – уже очень много для спринта. При том что Эдуард Латыпов очень здорово бежал по трассе, хорошую скорость показал.

А Максим у нас больше стрелок, для него подходит больше размеренная гонка: масс-старт, индивидуальная гонка, гонка преследования, эстафета. Вот это его, а спринт – не совсем его гонка. А для Эдуарда, Саши и Даниила Серохвостова спринт как раз подходит, но не получилось у них.

Олимпиаду выигрывает тот, у кого холодная голова, кто более собран и адаптирован к олимпийским кольцам. На Олимпиаде спортсмены могут измениться так, что у них совсем не получается то, что раньше всегда получалось. Для того, чтобы стабильно стрелять на ноль, нужна голова без лишних мыслей, задач и мегаамбиций. Нужен хладнокровный расчет на работу, надо работать как робот, – сказала Богалий.

Светлана Ишмуратова: «Цветков заслужил сегодня медаль, но, к сожалению, муха удачи не садится ему на голову. Надо брать свое в пасьюте»