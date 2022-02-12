Даниил Серохвостов: «Думал, выступлю намного лучше, даже с теми же двумя промахами. Возможно, высота давит, а может, упущение в подводке к Играм»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в спринте на Олимпийских играх в Пекине (19-е место).

«Пока у меня только расстройство, больше ничего. На самом деле, я мог закрыть два последних, но первый промах ушел выше, а в случае со вторым я поторопился.

Мне хотелось как можно скорее выступить здесь, потому что я около 20 дней находился вне соревновательного режима. Прям охота было.

Я думал, что выступлю сегодня намного лучше, даже с теми же двумя промахами. Не могу сказать, почему так. Возможно, так давит высота, а может быть, это упущение в подводке к Играм.

Ощущения явно не такие, какие были на этапах Кубка мира. Даже в самой тяжелой гонке я был конкурентоспособным, а тут абсолютно нет.

Завтра буду атаковать по полной. В пасьюте буду начинать долбить с первого круга, а там уже насколько хватит», — сказал Серохвостов.