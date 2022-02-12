Олимпиада-2022. Спринт. Йоханнес Бо стал быстрейшим на лыжне, Латыпов – 3-й, Цветков – 9-й, Серохвостов – 16-й, Логинов – 18-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучшее время лыжного хода в спринте на Олимпиаде в Пекине.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.39,3
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,9
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 36,1
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 36,5
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 42,6
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 45,0
7-8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 52,6
7-8. Микулаш Карлик (Чехия) – 52,6
9. Максим Цветков (Россия) – 53,5
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55,0...
16. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.01,6...
18. Александр Логинов (Россия) – 1.09,7
Скорострельность
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 41,3 (2)
2. Скотт Гоу (Канада) – 43,6 (2)
3. Миха Довжан (Словения) – 46,5 (2)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,6 (2)
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 47,9 (2)
6. Рене Захна (Эстония) – 48,4 (1)...
16. Эдуард Латыпов (Россия) – 53,6 (3)...
18. Александр Логинов (Россия) – 54,0 (4)...
42. Йоханнес Бо (Норвегия) – 59,6 (1)...
64. Максим Цветков (Россия) – 1.03,8 (0)...
77. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.07,9 (2)