Эдуард Латыпов: «При хорошей стрельбе сегодня я мог бороться, но сам себе помешал. Завтра буду выходить с другим настроем»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в спринте на Олимпийских играх в Пекине (11-е место).

«Сегодня погодные условия были идеальные для стрельбы. До сих пор не могу понять, почему были промахи. По ощущениям, стрелял надежно, в стойке только с последним выстрелом поторопился, не проконтролировал.

Надо спросить у тренера по стрельбе, куда выстрелы ушли, потому что сам не могу сказать, почему так произошло. Для спринта это непростительно.

Не могу сказать, что как-то волнуюсь. Я настраиваюсь, потому что хочу реализовать и в личных гонках себя, ведь набрал хорошую физическую форму.

При хорошей стрельбе сегодня я мог бороться, но сам себе помешал. Завтра буду выходить с другим настроем, сделаю все возможное, чтобы исправить эту ситуацию», – сказал Латыпов.