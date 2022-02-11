Дмитрий Васильев: «Кто с Шашиловым тренировался, вообще не бежит. Никто! Нужен толковый старший тренер»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал результаты женского спринта на -2022 в Пекине.

Лучшая из россиянок заняла в спринте 6-е место. стала 13-й, Ирина Казакевич – 20-й, Светлана Миронова – 47-й.

– Сложно назвать выступление девушек достойным. У Резцовой были все шансы зайти на пьедестал с ее скоростью, и она могла это сделать, но, конечно, так на Олимпийских играх стрелять нельзя. Ну куда там два круга? Это вообще нереально.

Да, ход показала хороший, тут бесспорно, да и Нигматуллина на финише хорошо разогналась. Но два круга и у одной, и у другой... К сожалению, на Олимпиаде в спринте с таким результатом ни на что рассчитывать не приходится.

С другой стороны, у нас есть неплохие позиции на гонку преследования, и там надо цепляться, но, опять же, только в случае абсолютно чистой стрельбы. Тогда шансы хорошие не только у Резцовой, но и у Нигматуллиной. Потенциал хороший, надеюсь, они еще себя покажут здесь.

– И у Мироновой три промаха на стойке. Это же явно тенденция, не совпадение.

– В принципе все просто, на самом деле. Проблема только в старшем тренере женской команды. Тренер по стрельбе, Загурский, подключился только с какого-то этапа к подготовке. Стрельбой же нужно было заниматься с самого начала, а у нас долгое время толкового тренера вообще не было.

Тренерский штаб во главе с Шашиловым решил, что они сами все сделают, никаких проблем. Вот вам и «никаких проблем». Стрельба в Пекине, к сожалению, оставляет желать лучшего. И это только вершина айсберга. Причины – не только отсутствие тренера по стрельбе, но и отсутствие нормальной функциональной подготовки.

– Бегут нормально Резцова и Нигматуллина, которые готовились индивидуально.

– Верно, а кто с Шашиловым тренировался, вообще не бежит. Никто! Нужен толковый старший тренер, такие специалисты у нас в стране есть. Но, к сожалению, вот так вот получается, – сказал Васильев.