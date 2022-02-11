Дмитрий Губерниев: «Может, зря Шашилова не уволили перед сезоном или перед Пекином? Или воспрянем неожиданно для соперниц?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес старшего тренера сборной России Михаила Шашилова после спринта на Олимпиаде-2022.

Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла в спринте 6-е место. Ульяна Нигматуллина стала 13-й, Ирина Казакевич – 20-й, Светлана Миронова – 47-й.

«Я вот думаю, может, зря старшего тренера биатлонисток Михаила Шашилова не уволили перед сезоном? Или перед Пекином?

Или воспрянем неожиданно для соперниц?» – написал Губерниев в телеграме.

«Подопечные Шашилова подошли к первой части Олимпиады неготовыми. Это очевидно! Даже Нигматуллина сумела быть по скорости неплохой.

Как нужно было тренировать Миронову, чтобы она так расклеилась? Я за нее очень переживаю! Она полностью тренировалась по плану Шашилова. Я не знаю, что делать, чтобы мы воспряли в эстафете. Да, будет борьба, но, скорее, вопреки. Если кто-то ошибется.

Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера», – цитирует Губерниева «Чемпионат».