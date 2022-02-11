Владимир Драчев: «Пока Резцова идет к своей медали – и, может быть, эта медаль еще будет. Она лидер по стрельбе и по результатам»

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде-2022.

Россиянка заняла шестое место. Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

«На одном рубеже Резцова стрельнула неудачно (в индивидуальной гонке) – это чисто психологический срыв. Это понятно, она очень сильно хотела – к сожалению, такое бывает.

Но здесь мы видим, что она и на «лежке» допустила досаднейшую ошибку. Быстро стреляла, уверенно шла. И на «стойке» так же. Обидно, был шанс, но что-то не получается. Пока она идет к своей медали – и, может быть, эта медаль еще будет.

должна стрелять на ноль, она это умеет – это один из лучших стрелков в нашей команде. Но у всех людей бывают срывы – ямы функциональные, психологические.

Сегодня она в стрельбе попала в яму. На «стойке» собралась – это приятно, но два круга на «лежке» для такого мастера – непонятно.

Шансы всегда есть. Понятно, что по стрельбе и по результатам лидером является Кристина Резцова. Это девочки, у которых бывают определенные проблемы и в стрельбе, и в психологии. Смотрим, наблюдаем и, конечно, желаем успехов», – сказал Драчев.