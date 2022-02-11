Олимпиада-2022, 12 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

12 февраля

Расписание финалов

Сноуборд

Борд-кросс, смешанные команды

5.00 Матч ТВ, Матч! Арена

Сборная России: Даниил Донских, Кристина Пауль.

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

10.30 Россия 1

Сборная России: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

11.53 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков.

Биатлон

Спринт, мужчины

12.00 Первый канал

Российские участники: Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов.

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

14.00 (первый прыжок) Матч ТВ, Матч! Арена

15.00 (второй прыжок) Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Данил Садреев, Евгений Климов, Роман Трофимов, Михаил Назаров.

Скелетон

Женщины

15.20 (третий заезд) Матч! Арена

16.55 (четвертый заезд) Матч! Арена

Российские участницы: Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Елена Никитина.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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