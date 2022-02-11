Олимпиада-2022, 12 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
12 февраля
Расписание финалов
Сноуборд
Борд-кросс, смешанные команды
5.00 Матч ТВ, Матч! Арена
Сборная России: Даниил Донских, Кристина Пауль.
Лыжные гонки
Эстафета, женщины
10.30 Россия 1
Сборная России: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
11.53 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков.
Биатлон
Спринт, мужчины
12.00 Первый канал
Российские участники: Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов.
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
14.00 (первый прыжок) Матч ТВ, Матч! Арена
15.00 (второй прыжок) Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Данил Садреев, Евгений Климов, Роман Трофимов, Михаил Назаров.
Скелетон
Женщины
15.20 (третий заезд) Матч! Арена
16.55 (четвертый заезд) Матч! Арена
Российские участницы: Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Елена Никитина.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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