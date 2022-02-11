Олимпиада-2022, 11 февраля, все медали дня: у Большунова – серебро в «разделке»

11 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

11 февраля

Медали дня

Сноуборд

Хаф-пайп, мужчины

Аюму Хирано (Япония) Скотти Джеймс (Австралия) Ян Шеррер (Швейцария)

Горные лыжи

Супергигант, женщины

Лара Гут-Бехрами (Швейцария) Мирьям Пухнер (Австрия) Мишель Гизин (Швейцария)

Лыжные гонки

15 км, классический стиль, мужчины

Ииво Нисканен (Финляндия) Александр Большунов (Россия) Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Конькобежный спорт

10 000 м, мужчины

Нильс ван дер Пул (Швеция) Патрик Руст (Нидерланды) Давиде Гьотто (Италия)

Биатлон

Спринт, женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) Эльвира Оберг (Швеция) Доротея Вирер (Италия)

Шорт-трек

1000 м, женщины

Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) Чхве Мин Джон (Южная Корея) Ханне Десмет (Бельгия)

Скелетон

Мужчины