Олимпиада-2022, 11 февраля, все медали дня: у Большунова – серебро в «разделке»

11 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
11 февраля
Медали дня
Сноуборд
Хаф-пайп, мужчины
- Аюму Хирано (Япония)
- Скотти Джеймс (Австралия)
- Ян Шеррер (Швейцария)
Горные лыжи
Супергигант, женщины
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
- Мирьям Пухнер (Австрия)
- Мишель Гизин (Швейцария)
Лыжные гонки
15 км, классический стиль, мужчины
- Ииво Нисканен (Финляндия)
- Александр Большунов (Россия)
- Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Конькобежный спорт
10 000 м, мужчины
- Нильс ван дер Пул (Швеция)
- Патрик Руст (Нидерланды)
- Давиде Гьотто (Италия)
Биатлон
Спринт, женщины
- Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
- Эльвира Оберг (Швеция)
- Доротея Вирер (Италия)
Шорт-трек
1000 м, женщины
- Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
- Чхве Мин Джон (Южная Корея)
- Ханне Десмет (Бельгия)
Скелетон
Мужчины
- Кристофер Гротер (Германия)
- Аксель Юнгк (Германия) 6
- Янь Вэньган (Китай)