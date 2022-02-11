Олимпиада-2022. Спринт. Ульсбю-Ройселанн была быстрейшей на лыжне, у Резцовой – третий ход, у Нигматуллиной – 10-й

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн была быстрейшей на лыжне в спринте на Олимпийских играх-2022. Россиянка Кристина Резцова уступила ей 22 секунды.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 18.33,9
2. Анна Сола (Беларусь) – 20,8
3. Кристина Резцова (Россия) – 22,1
4. Ида Лиен (Норвегия) – 27,7
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 28,2
6. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30,1
7. Ханна Оберг (Швеция) – 31,0
8. Юлия Джима (Украина) – 43,8
9. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 48,0
10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 48,1...
20. Доротея Вирер (Италия) – 57,0...
25. Ирина Казакевич (Россия) – 1.04,1...
34. Светлана Миронова (Россия) – 1.18,2
Скорострельность
1. Доротея Вирер (Италия) – 45,0 (0)
2. Меган Бэнкс (Канада) – 47,7 (3)
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 49,3 (4)
4. Эмма Лундер (Канада) – 50,7 (1)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 52,5 (0)
6. Сара Бодри (Канада) – 53,4 (2)
7. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 53,7 (2)...
11. Кристина Резцова (Россия) – 54,3 (2)...
35-36. Светлана Миронова (Россия) – 1.02,4 (3)
35-36. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.02,4 (0)...
48. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.05,0 (0)...
63. Ирина Казакевич (Россия) – 1.08,0 (1)