Олимпиада-2022. Спринт. Ульсбю-Ройселанн была быстрейшей на лыжне, у Резцовой – третий ход, у Нигматуллиной – 10-й

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн была быстрейшей на лыжне в спринте на Олимпийских играх-2022. Россиянка Кристина Резцова уступила ей 22 секунды.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 18.33,9

2. Анна Сола (Беларусь) – 20,8

3. Кристина Резцова (Россия) – 22,1

4. Ида Лиен (Норвегия) – 27,7

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 28,2

6. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30,1

7. Ханна Оберг (Швеция) – 31,0

8. Юлия Джима (Украина) – 43,8

9. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 48,0

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 48,1...

20. Доротея Вирер (Италия) – 57,0...

25. Ирина Казакевич (Россия) – 1.04,1...

34. Светлана Миронова (Россия) – 1.18,2

Скорострельность

1. Доротея Вирер (Италия) – 45,0 (0)

2. Меган Бэнкс (Канада) – 47,7 (3)

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 49,3 (4)

4. Эмма Лундер (Канада) – 50,7 (1)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 52,5 (0)

6. Сара Бодри (Канада) – 53,4 (2)

7. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 53,7 (2)...

11. Кристина Резцова (Россия) – 54,3 (2)...

35-36. Светлана Миронова (Россия) – 1.02,4 (3)

35-36. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.02,4 (0)...

48. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.05,0 (0)...

63. Ирина Казакевич (Россия) – 1.08,0 (1)