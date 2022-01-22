Биатлонист Латыпов отправится на Олимпиаду в Пекин вместе со сборной России. Ранее он переболел коронавирусом

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов подтвердил информацию о том, что Эдуард Латыпов отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с национальной командой.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Игр в Пекине может сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай спортсменов, переболевших коронавирусом. Латыпов сдал положительный тест 5 января, из-за чего пропустил ряд гонок на этапах Кубка мира.

«Начнем утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», – написал Аверьянов в своем телеграм-канале.