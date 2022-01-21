Латыпов может прилететь на Олимпиаду в Пекине вместе с командой. Оргкомитет Игр сократит срок рассмотрения документов для переболевших ковидом

Олимпийский комитет России (ОКР) убедил оргкомитет Игр в Пекине сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай спортсменов, переболевших коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Срок рассмотрения документов сокращен до пяти дней.

Переговоры велись по поводу ситуации с российским биатлонистом . Из-за того, что карантин Латыпова по коронавирусу завершился 20 января, он не мог раньше 28 января вылететь в Пекин. Команда же планировала отправиться на Олимпиаду раньше.

«К решению возникших проблем, которые могли помешать Латыпову принять участие в Играх в Пекине, практически сразу подключился .

Прежде всего с учетом всей текущей ситуации удалось убедить оргкомитет Игр в Пекине изменить процедуру рассмотрения документов спортсменов и официальных лиц, переболевших ковидом, выздоровевших и сдавших два подряд отрицательных теста.

Раньше она занимала до восьми дней, сейчас сроки рассмотрения сокращены до пяти, что позволяет Латыпову успеть прилететь в Пекин в приемлемые сроки без дополнительного ущерба заключительным дням тренировочного процесса», – сообщил источник.

Глава Союза биатлонистов России ( ) подтвердил, что Латыпов может вылететь в Китай вместе с остальной командой.

«Мы рассчитываем, что Эдуард примет участие в одной-двух гонках этапа Кубка мира в Антхольце, завтра он должен бежать масс-старт. Что касается его прибытия в Москву, то мы будем отталкиваться от даты его вылета в Пекин.

Находимся по этому поводу в ежедневном контакте с ОКР. Варианты такие – либо Латыпов останется в Европе, чтобы так же, за сутки до отправления в Китай, вылететь в Россию и провести в Москве минимальное количество времени. Либо отправится в Китай вместе со всей командой», – цитирует Майгурова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так