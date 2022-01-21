Состав сборной России на Олимпиаду по критериям отбора должен был определяться после этапа Кубка мира в Антхольце

Тренеры сборной России по биатлону согласно критериям отбора, утвержденным Союзом биатлонистов России, должны были определить состав на Олимпиаду-2022 после этапа Кубка мира в Антхольце.
«Для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) тренеры спортивной сборной команды определяют состав по итогам выступления на 1-7 этапах Кубка мира», – говорится в критериях отбора, опубликованных на сайте СБР.
В нарушение критериев состав команды был определен после шестого этапа в Рупольдинге. В мужскую команду на Олимпийские игры вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Антон Бабиков вошел в состав на Олимпиаду в качестве запасного, после чего выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.
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67% пользователей Sports.ru считают, что Бабикова нужно включить в состав сборной на Олимпиаду-2022