В расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли 217 спортсменов. Всего олимпийская делегация включает 509 человек

Теги Олимпийская сборная России ОКР Пекин-2022 Андрей Конокотин Биатлон

В расширенный состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Список не является окончательным – до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Руководителем олимпийской команды утвержден директор по спорту, руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек – спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, ФМБА и оперативного штаба.

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