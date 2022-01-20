В расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли 217 спортсменов. Всего олимпийская делегация включает 509 человек

В расширенный состав сборной России на зимние Олимпийские игры в вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Список не является окончательным – до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Руководителем олимпийской команды утвержден директор по спорту, руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек – спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, ФМБА и оперативного штаба.