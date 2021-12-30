Латыпов, Халили, Казакевич и Миронова пропустят этап Кубка мира в Антхольце (Metaratings)

Биатлонисты сборной России из групп Юрия Каминского и Михаила Шашилова не планируют выступать на этапе Кубка мира в Антхольце, который пройдет 20-23 января.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Решение пропустить этап связано с подготовкой к зимней Олимпиаде-2022.

Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков, которые тренируются под руководством Каминского, проведут сбор на Семинском перевале. При этом Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин из группы Сергея Башкирова продолжат подготовку в самом Антхольце.

Сообщается, что в женской команде старты пропустят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко из группы Шашилова. О планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, которые тренируются индивидуально, пока неизвестно.

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