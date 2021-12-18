Бабиков и Цветков вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Томшин поедет на Кубок IBU

Определен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.

Сборная России

Кубок мира

Даниил Серохвостов

Александр Поварницын

Кубок IBU

Василий Томшин

Ильназ Мухамедзянов

«На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. К ним мы добавим хотя бы на один этап еще двоих, всего семь человек. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех кандидатов. Поэтому переводим на Кубок IBU Томшина, и заводим на этап в Оберхофе Бабикова и Цветкова.

И не забываем о том, что у нас идет решающая борьба за олимпийские квоты», – рассказал старший тренер сборной Юрий Каминский.