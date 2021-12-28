Чернышенко о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 США и другими странами: «Справедливым подходом было бы лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны ряда стран.

Ранее политики США, Канады, Австралии и Великобритании, обвинив Китай в нарушениях прав человека, решили отказаться от поездки на Игры. Однако спортсмены этих стран смогут участвовать в соревнованиях.

«Бойкоты никогда не приносили пользы, все будут вспоминать об этом с горечью. Жаль, что госдеп США снова разыгрывает эту карту.

Как только Олимпиада, они снова достают эти шаблоны. Думаю, было бы справедливым подходом лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует.



Насчет бойкотов идет всегда лукавство и передергивание. Это все надо объяснять и рассказывать, это миссия СМИ. Нельзя бойкотировать, не должна политика вмешиваться в спорт. Это уже доказано.

Олимпийские игры являются сосредоточением самой большой аудитории, и кто-то это использует, решая свои конъюнктурные вопросы», – сказал Чернышенко.

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