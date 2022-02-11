Расписание олимпийского турнира по биатлону в Пекине-2022

С 5 по 19 февраля на Олимпиаде-2022 в пройдут соревнования по биатлону. Sports.ru представляет расписание турнира.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

5-19 февраля

5 февраля

Смешанная эстафета

12.00 Первый канал

7 февраля

Индивидуальная гонка, женщины

12.00

8 февраля

Индивидуальная гонка, мужчины

11.30

11 февраля

Спринт, женщины

12.00

12 февраля

Спринт, мужчины

12.00

13 февраля

Гонка преследования, женщины

12.00

Гонка преследования, мужчины

13.45

15 февраля

Эстафета, мужчины

12.00

16 февраля

Эстафета, женщины

10.45

18 февраля

Мужчины, масс-старт

12.00

19 февраля

Женщины, масс-старт

12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании возможны изменения.

Игра: вы – судья фотофиниша. Определите, кто из спортсменов приехал первым