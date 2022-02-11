Расписание олимпийского турнира по лыжным гонкам в Пекине-2022

С 5 по 20 февраля на Олимпиаде-2022 в пройдут соревнования по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание турнира.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

5-20 февраля

5 февраля

Скиатлон, женщины

10.45 Россия 1

6 февраля

Скиатлон, мужчины

10.00 Первый канал

8 февраля

Спринт, квалификация, женщины, свободный стиль

11.00

Спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль

11.30

Спринт, женщины, свободный стиль

13.30

Спринт, мужчины, свободный стиль

13.55

10 февраля

10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

10.00

11 февраля

15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

10.00

12 февраля

Эстафета, женщины

10.30

13 февраля

Эстафета, мужчины

10.00

16 февраля

Командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль

12.00

Командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль

12.50

Командный спринт, финал, женщины, классический стиль

14.00

Командный спринт, финал, мужчины, классический стиль

14.25

19 февраля

50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

9.00

20 февраля

30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

10.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании возможны изменения.

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