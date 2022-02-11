Олимпиада 2022, биатлон: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Олимпийские соревнования по биатлону всегда привлекают внимание большого количества болельщиков. На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонисты будут выступать с 5 по 19 февраля в Центре биатлона в Чжанцзякоу. Российские спортсмены претендуют на медали в каждой из гонок. Последние результаты на Кубке мира вселяют в болельщиков надежды на успех сборной ОКР.

Показывать биатлон будут «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

8 февраля

11:25 — индивидуальная гонка, 20 км, мужчины («Россия 1»)

11 февраля

11:45 — спринт, 7,5 км., женщины («Первый канал»)

12 февраля

11:45 — спринт, 10 км, мужчины («Первый канал», «Матч! Страна»)

13 февраля

12:00 — гонка преследования, 10 км., женщины («Первый канал»)

13:45 — гонка преследования, 12,5 км., мужчины («Россия 1»)

Игра: вы – судья фотофиниша. Определите, кто из биатлонистов приехал первым