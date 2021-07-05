«Моргенштерн не вызывает эрекцию души. Мой слушатель – человек, для которого имеет значение театр Эфроса, а не театр Бузовой». Губерниев о музыке

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопросы о своей музыкальной группе Guber Band.

– Репертуар группы определяете вы?

– Да. Поскольку мы поем очень хорошие песни, то все со мной согласны. Мы друг другу доверяем. Например, «Ночное рандеву» мы поем в честь Криса Кельми. Я был с ним знаком. Ребята сделали свою оригинальную версию. Мы поем то, что заставляет сердце биться часто-часто.

– Если кто-то в группе предложит ввести в программу какую-нибудь песню Моргенштерна?

– Исключено. Моргенштерн не вызывает эрекцию моей души.

– «Ветер биатлона» – главный хит?

– Нет. У нас что ни песня, то хит.

– В любом случае, ее можно назвать единственной исключительно вашей. Как она появилась?

– Мы взяли мелодию Taivas lyo tulta группы Terasbetoni (из Финляндии). Кирилл Немоляев и Игорь Лобанов написали русский текст. Я включал песню Кайсе Мякяряйнен. Она была в восторге.

– Кто ваш слушатель?

– Интеллигентный, веселый россиянин, который любит биатлон, смотрит мои репортажи и читает хорошие книги. Мой слушатель – человек, для которого имеет значение театр Эфроса, а не театр Бузовой, – рассказал Губерниев.

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