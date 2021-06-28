Биатлонист Емерхонов о прививке от коронавируса: «Уже просто бомбит. Болит и кружится голова, задыхаюсь, за 8 дней ничего не прошло»

Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса.

«Уже просто бомбит. Поставил вакцину 28 июня, первые два дня было нормально, ну так, сонливость небольшая, на третий день кружилась голова, на четвертый комбо – болит и кружится голова, дышится тяжело, прям ну задыхаюсь.

Плюс к этому слабое состояние, а у меня даже за все время не было антител, то есть мне было просто ##### [все равно]. 8 дней после того, как я поставил вакцину, ничего не прошло», – написал Емерхонов в инстаграме.