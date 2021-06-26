Хореограф группы Тутберидзе о вакцинации: «У меня антитела. Нахрена мне прививаться? В чем прикол, ребята?»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил подписчику в инстаграме на вопрос, не боится ли он заразить коронавирусом кого-нибудь из команды.

Ранее Железняков опубликовал пост, в котором высказался о вакцинации и об ограничениях, связанных с .

«Извините, а вы не боитесь, что можете заболеть и заразить кого-нибудь из команды? А вдруг ту, которая хочет стать олимпийской чемпионкой? В жизни все бывает...», – написал подписчик.

«Если так рассуждать, всех будущих потенциальных чемпионов нужно одеть в скафандры, и чтобы спали даже в них, и никаких контактов с людьми. Какую же глупость иногда я читаю», – ответил Железняков.

«Отвечаю еще раз для особо одаренных, кто совсем не улавливает мысли поста! Я не антипрививочник от слова совсем, в моей семье папа привился, брат привился, сестра, мама, я – нет, у меня антитела, и у всей моей семьи тоже, жена, дочь.

Внимание, вопрос! Нахрена мне прививаться?! Где же логика, задача прививки – выработать у человека антитела, а человека, у которого они есть, обязывают все равно привиться – в чем прикол, ребята? Получается, суть прививки пропадает, вот это точно напрягает.

А суть поста в постоянной ложной информации, люди уже ничему не верят, поэтому и боятся прививаться, а могло бы быть совсем по-другому», – добавил хореограф.

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