Болельщики могут посещать фан-зону Евро-2020 в Москве при наличии QR-кода

26 июня в московских «Лужниках» вновь открылась фан-зона Евро-2020. Посетить ее смогут только болельщики, имеющие защиту от COVID-19.

Попасть в фан-зону могут лишь болельщики, которые либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения, либо переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Его можно получить с использованием электронной медицинской карты г. Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Кроме того, для прохода на территорию необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Бумажные справки или сертификаты в качестве подтверждения защиты не принимаются. При этом для посещения фан-зоны не требуется предварительной регистрации.

Указанные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории фан-зоны и в то же время позволят болельщикам, обезопасившим себя от болезни, посмотреть игры на свежем воздухе.

А чтобы гости могли почувствовать настоящий футбольный праздник, для них каждый день проходят розыгрыши подарков и концерты популярных артистов и диджеев. Так, в ближайшее время всех болельщиков ждут выступления группы «Градусы», Дианы Арбениной, Полины Гагариной, ST, группы «Дискотека Авария». В финальный день соревнований, 11 июля, состоится гала-концерт в прямом эфире телеканала МУЗ-ТВ.

Посмотреть расписание матчей и концертов, а также познакомиться с актуальными правилами прохода можно на официальном сайте территории болельщиков euro2020.moscow.sport.