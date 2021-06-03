Милонов о призыве США перенести ОИ из Пекина: «Американцам плевать на уйгуров, это гнилое лицемерие. Им нужен повод, чтобы оказывать давление на Китай»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв Конгресса США к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина.

Страна-организатор Игр подвергается критике из-за нарушений прав человека.

«Американцам наплевать на уйгуров. Это гнилое лицемерие. Конгрессмены США сидят в вещах и пользуются телефонами, сделанными в Китае. А когда им выгодно, вспоминают про бедных уйгуров.

Им нужен некий повод, чтобы оказывать давление на Китай. Американская экономика является главным спонсором китайской. Все их производство находится в Китае, поэтому призывы США перенести Олимпиаду из Пекина выглядят максимально двулично.

Возможен ли полный бойкот со стороны США? Для спортсменов это плохо, там ведь есть нормальные, которые тренируются и готовятся к соревнованиям. Думаю, они очень расстроены истерией своих ожиревших конгрессменов», – сказал Милонов.

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