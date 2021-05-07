Светлана Журова: «В своем регионе Роднина очень полезна и в Думе выступала неоднократно. Лебедеву надо самому чаще ходить на заседания»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала критику депутата Игоря Лебедева в адрес деятельности трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит», – сказал Лебедев.

«Лебедев, видимо, не в курсе о наших законодательных инициативах и деятельности. Ему нужно почитать и узнать об этом. Разные спортсмены внесли разный вклад, а обобщать я бы не стала.

Его слова про Роднину – абсолютная неправда! Он, похоже, не был на этих заседаниях сам. Ирина Константиновна входит в международный комитет и выступает там. Если Лебедев спросит своего коллегу по партии Слуцкого про ее посещения, то он ему ответит совершенно обратное.

К тому же, Роднина представляет Россию в Парламентской Ассамблее Союза Европы. У нас очень многозадачные депутаты в партии. В своем регионе Роднина очень полезна и в Думе выступала неоднократно.

По всей видимости, Лебедев не ходил на эти заседания. Надо чаще самому ходить! Такое говорить можно, только если это объективно. Высказывать такое в адрес Родниной – необъективно и недостоверно. Лебедев сказал, не подумав», – сказала Журова.

Ирина Роднина – депутату Лебедеву: «Яблоко от яблони недалеко падает»

Спортсмены рвутся в Госдуму: Вяльбе вынесла всех на праймериз, Журова обогнала Драчева, а Роднина идет на четвертый срок