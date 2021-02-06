Главный редактор «Матч ТВ»: «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» – самая рейтинговая программа 2020 года»

Главный редактор рассказал о рейтингах спортивных передач на канале.

– Какой вид спорта показывает самые высокие рейтинги?

– Биатлон. Он находится вне всякой конкуренции. В 2020 году рейтинг и доля выглядели так: 0,8 и 5,7. Следом идет футбол – 0,5 и 3,5, а КХЛ и «Формула 1» дали одинаковый рейтинг в 0,4%, но доля у гонок выше – 3,6 против 2,7.

– Про биатлон как вид спорта все понятно. А что с рейтингами Дмитрия Губерниева?

– Это тот самый случай, когда цифры говорят сами за себя. с – самая рейтинговая программа 2020 года – 5,1%.

– Правильно, все-таки, Губерниев сделал ставку на биатлон

– Кто ж знает? Может, это биатлон сделал верную ставку на Дмитрия.

– А фигурное катание? Какие рейтинги?

– Сравнительно низкие для нашей целевой аудитории, конечно. Фигурное катание, прежде всего – спорт. Высокие рейтинги дадут только очень дорогие шоу вроде «Ледникового периода» на канале. И в основном, этот вид спорта рассчитан на женскую аудиторию, – сказал Тащин.

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