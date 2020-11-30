Тина Канделаки: «Матч ТВ» традиционно сделает все, чтобы о празднике биатлона было рассказано максимально ярким языком»

Теги телевидение Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Губерниев Матч ТВ Тина Канделаки Биатлон

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о том, что телеканал покажет в прямом эфире 6 из 12 гонок чемпионата мира по биатлону.

«Популярность биатлона в нашей стране переоценить невозможно. Конкурировать с ним в России могут только футбол, хоккей во время международных соревнований и еще единицы видов спорта.

Все мы следили за тем, как на протяжении 40 с лишним гонок наши спортсмены не могли получить ни одной медали в принципе, и верить в то, что к чемпионату мира ситуация изменится, даже мне, как неисправимой оптимистке, было все тяжелее.

Но потом наши парни и девушки показали, что статистами в Поклюке мы точно не будем. Ну, а «Матч ТВ» традиционно сделает все, чтобы о празднике биатлона было рассказано максимально ярким языком.

Искренне советую всем болельщикам посмотреть не только каждую из шести гонок в эфире «Матч ТВ», но и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Все на Матч!», где мы расскажем все самое интересное», – заявила Канделаки. 

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. 

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2021 в Поклюке

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