Кубок мира. Гонка преследования. Дестье убежит первым, Латыпов – 10-м, Йоханнес Бо – 11-м, Халили – 16-м, Логинов – 23-м, Елисеев – 34-м, Гараничев – 37-м

7 марта в чешском Нове Место на восьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
- Дата проведения
- 7 марта, 18.00
7 марта в чешском Нове Место на восьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
|1
|Симон Дестье
|2
|Себастьян Самуэльссон
|3
|Арнд Пайффер
|4
|Стурла Хольм Лагрейд
|5
|Тарьей Бо
|6
|Бенедикт Долль
|7
|Кентен Фийон-Майе
|8
|Эмильен Жаклен
|9
|Яков Фак
|10
|Эдуард Латыпов
|11
|Йоханнес Бо
|12
|Эндре Стремсхайм
|13
|Антонин Гигонна
|14
|Эрик Лессер
|15
|Дмитрий Пидручный
|16
|Карим Халили
|17
|Андрей Расторгуев
|18
|Йоханнес Дале
|19
|Скотт Гоу
|20
|Мартин Понсилуома
|21
|Лукас Хофер
|22
|Антон Смольский
|23
|Александр Логинов
|24
|Ветле Шостад Кристиансен
|25
|Владимир Илиев
|26
|Теро Сеппяля
|27
|Флоран Клод
|28
|Симон Эдер
|29
|Шон Доэрти
|30
|Феликс Ляйтнер
|31
|Кристиан Гоу
|32
|Йеспер Нелин
|33
|Мартин Егер
|34
|Матвей Елисеев
|35
|Артем Тищенко
|36
|Беньямин Вегер
|37
|Евгений Гараничев
|38
|Тсукаса Кобоноки
|39
|Михал Крчмарж
|40
|Шимон Бартко
|41
|Доминик Виндиш
|42
|Рок Трсан
|43
|Адам Раннелс
|44
|Артем Прима
|45
|Якуб Штвртецки
|46
|Максим Воробей
|47
|Ондржей Моравец
|48
|Туомас Харьюла
|49
|Дидье Бьона
|50
|Дмитрий Лазовский
|51
|Фабьен Клод
|52
|Лейф Нордгрин
|53
|Филипп Наврат
|54
|Сергей Бочарников
|55
|Миха Довжан
|56
|Томмазо Джакомель
|57
|Микито Татидзаки
|58
|Томас Бормолини
|59
|Рене Захна
|60
|Тьерри Ланже