Кубок мира. Гонка преследования. Дестье убежит первым, Латыпов – 10-м, Йоханнес Бо – 11-м, Халили – 16-м, Логинов – 23-м, Елисеев – 34-м, Гараничев – 37-м

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7 марта в чешском Нове Место на восьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев

Дата проведения
7 марта, 18.00
Онлайн гонки

Этап 8, Нове Место, Чехия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Симон Дестье
2  Себастьян Самуэльссон
3  Арнд Пайффер
4  Стурла Хольм Лагрейд
5  Тарьей Бо
6  Бенедикт Долль
7  Кентен Фийон-Майе
8  Эмильен Жаклен
9  Яков Фак
10  Эдуард Латыпов
11  Йоханнес Бо
12  Эндре Стремсхайм
13  Антонин Гигонна
14  Эрик Лессер
15  Дмитрий Пидручный
16  Карим Халили
17  Андрей Расторгуев
18  Йоханнес Дале
19  Скотт Гоу
20  Мартин Понсилуома
21  Лукас Хофер
22  Антон Смольский
23  Александр Логинов
24  Ветле Шостад Кристиансен
25  Владимир Илиев
26  Теро Сеппяля
27  Флоран Клод
28  Симон Эдер
29  Шон Доэрти
30  Феликс Ляйтнер
31  Кристиан Гоу
32  Йеспер Нелин
33  Мартин Егер
34  Матвей Елисеев
35  Артем Тищенко
36  Беньямин Вегер
37  Евгений Гараничев
38  Тсукаса Кобоноки
39  Михал Крчмарж
40  Шимон Бартко
41  Доминик Виндиш
42  Рок Трсан
43  Адам Раннелс
44  Артем Прима
45  Якуб Штвртецки
46  Максим Воробей
47  Ондржей Моравец
48  Туомас Харьюла
49  Дидье Бьона
50  Дмитрий Лазовский
51  Фабьен Клод
52  Лейф Нордгрин
53  Филипп Наврат
54  Сергей Бочарников
55  Миха Довжан
56  Томмазо Джакомель
57  Микито Татидзаки
58  Томас Бормолини
59  Рене Захна
60  Тьерри Ланже

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