Главный тренер сборной России о выборе места для подготовки к ЧМ-2021: «Места бронируются за год. Я трудом добивался, чтобы провести сбор в Поклюке»

Главный тренер сборной России по биатлону объяснил, почему сборная решила готовиться к чемпионату мира-2021 именно в Поклюке, где и проходит турнир.

«Скажу, что мы идем своим путем, и ряд команд идет этим направлением вместе с нами. Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки. Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Значит, команда кого-то интересует.

Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живет. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чем проблема, если мы так и остались здесь? Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ.



С таким трудом я добивался этих мест проведения сбора, хотел поблагодарить словенцев, что они помогли нам найти 16 мест наверху – это очень сложное дело. Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберемся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть.

Порядка 16 дней мы имели возможность тестировать трассу, а это никому не интересно. Вот, что еще хотел сказать: места обычно бронируются за год.

Говорят, что можно было поселиться в городе Блед – он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры – болваны, да? Где тогда эти умные?» – рассказал Польховский.

У наших биатлонистов 0 медалей в 5 гонках на чемпионате мира. Есть минимум одна причина, почему все так