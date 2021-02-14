Дмитрий Губерниев: «Говорят, сборная толком и потренироваться в Поклюке не смогла: не пускали на стрельбище, потому что готовили трассу»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты зря выбрали Поклюку, которая принимает чемпионат мира-2021, в качестве места для подготовки к турниру.

— лучшая в нашей команде, в которую она, кстати, попала с большим трудом. Мы задавали вопросы тренерам… Да, мы первую половину чемпионата мира провели очень плохо: почти у всей команды ушла стрельба. Сегодня, например, натужно допустила три промаха… Мы психологически не готовы.

Люди, которые следили за подготовкой сборной, мне рассказали, что мы толком и потренироваться здесь не смогли: нас не пускали на стрельбище, потому что готовили трассу… Испытывали трудности с акклиматизацией. Выбор Поклюки — ошибка, поэтому нужно у тренеров спрашивать. настаивал на Поклюке — ему и отвечать. Такова жизнь.

С другой стороны, возможно, мы соберемся из последних сил и блестяще проведем концовку ЧМ. Продолжаем верить, что чудо произойдет. Но пока, к сожалению, мы тащим этот воз с дровами», – рассказал Губерниев.

У наших биатлонистов 0 медалей в 5 гонках на чемпионате мира. Есть минимум одна причина, почему все так