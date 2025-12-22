«РФС, что же вы не вызываете руководство «Пари НН» и «Челябинска»?» Экс-агент Лунева заявил, что Кирилл Боженов выходил на поле под препаратами от лудомании

Антон Смирнов сообщил, что экс-игрок «Челябинска» Кирилл Боженов выходил на поле под препаратами от лудомании.

«По моей информации, Кирилл Боженов, находясь в «Челябинске», принимал некие препараты, которые помогали ему бороться с лудоманией, после чего на футбольном поле выглядел вяло.

Руководство клуба, в частности, генеральный менеджер Сергей Хабаров, знали об этом, но продолжали ставить футболиста в состав, где он регулярно выглядел бездарно. Напомню, что с приходом Боженова в весенней части сезона-2024/25 «Челябинск» занял 6 место в Золоте и чуть не вылетел в Серебро.

РФС, что же вы не вызываете руководство «Пари НН» и «Челябинск», чтобы подтвердить лудоманию Боженова? Или вы только по запросам «Сочи» действуете?» – написал экс-агента Андрея Лунева в телеграме.

В июле «Пари НН» расторг контракт с Боженовым. В декабре 2024 года РФС проверял возможные ставки футболиста, направив запросы в букмекерские конторы.

