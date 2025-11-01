  • Спортс
  Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов поддержал обращение спортивных чиновников к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ранее главы 16 спортивных федераций подписали коллективное письмо с просьбой смягчить проект налогов для букмекеров.

«С пониманием отношусь к озабоченности руководителей ведущих спортивных федераций рисками разрушения сложившейся системы внебюджетного финансирования отечественного спорта, так как бюджеты многих федераций основываются на спонсорской помощи и социальных дотациях букмекеров.

Министр спорта Михаил Дегтярев на совещании в Олимпийском комитете России отметил, что «Федерациям не стоит рассчитывать на финансирование за счет отчислений букмекеров на цели развития профессионального спорта – это вопрос спонсоров». При реализации данного принципа распределения целевых отчислений в РСФ значимость именно спонсорских контрактов с букмекерскими компаниями существенно возрастает.

В письме абсолютно правильно отмечено, что помимо самих целевых отчислений букмекеры спонсируют спортивные федерации и клубы, а также являются основными рекламодателями и спонсорами спортивных телеканалов, что позволяет предоставлять гражданам бесплатный доступ к спортивным трансляциям. Целевые отчисления и спонсорские соглашения букмекеров сегодня являются основой внебюджетного финансирования отечественного спорта, реализации программ развития массового и адаптивного спорта в стране.

При спонсорской помощи спортивные организации имеют возможность закупать современный спортивный инвентарь и форму, увеличивать свое присутствие в статусных международных состязаниях, улучшать качество проведения «домашних» матчей, повышать качество подготовки нового поколения  спортсменов, поддерживать свои детско-юношеские спортивные школы, проводить реконструкцию и переоборудование своих тренировочных баз и других спортивных объектов. На сегодняшний день букмекеры ключевой и самый надежный спонсор российского спорта и помимо целевых отчислений.

При введении налога в размере 5% от суммы принятых ставок эксперты прогнозируют, что 9 из 15 оперирующих ныне операторов прекратят свою деятельность, что приведет к расторжению по крайней мере около половины спонсорских контрактов.

Для топ-30 спортивных федераций по размеру поступлений от букмекеров средний вес этой статьи дохода – более 50% бюджета федерации. То есть почти половина бюджетов лучших спортивных федераций страны – поддержка от букмекеров.

Проектируемые изменения системы налогообложения букмекеров ставят под угрозу финансирование спортивных федераций в прежних объемах, а также способствует развитию нелегального сегмента азартных игр», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Госдума приняла в 1-м чтении закон, которого боятся букмекеры. Насколько ближе новые налоги?

Опубликовала: Венера Кравченко
