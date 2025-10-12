«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок

Генеральный директор PARI Руслан Медведь рассказал о перспективах самоограничения от ставок в России.

«Иногда вижу мнение, мол, «вы стреляете себе в ногу, когда ограничиваете». Но исследования говорят об обратном: нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил. Это «не наш» игрок. Мы прямо говорим: «Так, стоп, выдохни». Есть механизмы, подсвечивающие нездоровые паттерны. Мы одни из визионеров и хотим, чтобы на уровне закона и регулятора появились рабочие механизмы.

Рано или поздно регулятор придумает механику, позволяющую всем синхронно исключать тех, кому не стоит играть. Важно добиться, чтобы, самоисключившись у нас, человек не пошел «закрывать гештальт» у соседей. Плюс есть «серые просторы» нелегальных букмекеров. Это сложная инженерная задача, но шаги делаются – и дадут плоды», – подчеркнул Медведь.

