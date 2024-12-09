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РФС проверяет возможные ставки Боженова из «Пари НН». Запросы направлены в букмекерские конторы («Мутко против»)

РФС начал проверку возможных ставок Кирилла Боженова.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что с защитника «Пари НН» взыскали через суд 655 тысяч рублей. По предварительным данным, футболист взял деньги в долг у знакомого, а потом проиграл на ставках.

По данным «Мутко против», союз уже направил запросы в букмекерские конторы и ожидает ответ.

Представителям РФС важно понять, ставил ли игрок «Пари НН» именно на футбол. Ставки на другие виды спорта, не запрещенные регламентом, не вызовут вопросов.

Во время последних двух матчей «Пари НН» Боженов оставался в запасе. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 16 матчей и не отметился результативными действиями. Правда, что защитник «Пари НН» влез в долги ради ставок? Что за шум вокруг Боженова

Гендиректор «Пари НН» о ситуации с Боженовым: «Первые публикации появились перед игрой с «Ростовом». Предполагаем, что это неслучайно»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoКирилл Боженов
происшествия
деньги
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logoПари НН
Ставки на футбол
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У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей. По предварительным данным, он взял эти деньги в долг, а потом проиграл на ставках («Мутко против»)
5330 ноября, 19:04
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